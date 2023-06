Galtier : L'OM tente un coup hallucinant, ça se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un entraîneur, l'OM pourrait se jeter sur un ancien du PSG. Toujours sous contrat avec le club parisien, Christophe Galtier serait l'une des options sérieuses envisagées par Pablo Longoria avec Marcelino. Mais pour l'heure, ce dossier n'est pas avancé en raison de sa situation contractuelle au PSG.

En ce début de mois de juin, le PSG et l'OM ont des problématiques semblables. Les deux équipes recherchent un nouvel entraîneur avant de débuter la saison prochaine. Pour le PSG, ce dossier serait sur le point d'être bouclé. Ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique devrait prendre place sur le banc parisien, en lieu et place de Christophe Galtier. A l'OM, la situation est plus problématique. Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ne viendront pas à Marseille, poussant Pablo Longoria à envisager un plan C. Aujourd'hui, Marcelino serait le mieux placé, mais un autre profil intéresserait l'OM, et pas des moindres.

OM : Galtier encore plombé par le PSG ! https://t.co/GheViPYxaX pic.twitter.com/5nj3as4biv — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Galtier serait bien une piste de l'OM

Sur Twitter , Mohamed Bouhafsi a annoncé que l'OM suivait Christophe Galtier. Une information confirmée par Karim Bennani, journaliste pour Prime Vidéo . « Oui Galtier intéresse l’OM ! Il est d’ailleurs pisté par plusieurs clubs » a-t-il lâché sur les réseaux sociaux. Natif de Marseille, Galtier pourrait retourner dans sa ville natale, lui qui se repose dans le sud de la France en attendant de parvenir à un accord avec le PSG.

Galtier est bloqué à cause du PSG