C’est confirmé pour Galtier et l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'est pas plus avancé sur le dossier de l'entraîneur. Marcelo Gallardo aurait refusé le poste, tandis que Paulo Fonseca devrait être retenu par le LOSC. Il y a quelques semaines, le club marseillais aurait, aussi, pensé à Christophe Galtier, tout juste remercié par le PSG. Un dossier, déjà mis de côté par la direction phocéenne.

L'OM enchaîne les échecs en ce qui concerne le dossier lié à son entraîneur. Marcelo Gallardo aurait refusé la proposition du club marseillais. Suite à cette décision, l'équipe phocéenne s'est concentrée sur Paulo Fonseca selon les informations du 10Sport.com. Mais là-encore, tout ne s'est pas passé comme prévu puisque le LOSC a annoncé qu'il ne partirait pas. Marcelino apparaît comme une solution de repli. Mais pour Joël Cantona, l'OM doit foncer sur un autre profil, celui de Christophe Galtier.

Surprise, Riolo balance sur le prochain entraîneur de l’OM https://t.co/uthW8i15QP pic.twitter.com/4oY8IJvLQC — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Joël Cantona espérait une arrivée de son ami

« Christophe Galtier, moi j'en rêve. Je ne sais pas s'il pourra venir... Mais c'est un Marseillais qui vient de passer un an à Paris où il a gagné son deuxième titre de champion de France. Il a une grande expérience, il faudrait en bénéficier, c'est le moment. Il suffit que l'OM dise : 'Notre Marseillais est de retour' pour que le public s'enflamme. Je suis sûr que tout le monde serait heureux. Il ne faut pas oublier que c'est un mec des Caillols, Saint-Marcel et de la Grande Bastide, toute sa famille est là-bas. Et puis, il a été formé à l'OM, c'est un minot.. . » a confié le frère d'Eric, proche de Galtier.

Contacts confirmés entre Galtier et l'OM, mais...

Et selon Mohamed Bouhafsi, l'OM aurait bien songé à l'ancien entraîneur du PSG. Le club marseillais aurait contacté Galtier, tout juste remercié par le Qatar. Des discussions, qui ne sont pas allées bien loin. Aujourd'hui, ce dossier ne serait plus à l'ordre du jour.