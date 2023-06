Mercato: L’OM a tranché pour l’enfant du pays

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a du pain sur la planche pour ce qui est de l’identité du futur entraîneur. En effet, le club phocéen a essuyé le refus de Marcelo Gallardo et le LOSC refuse de libérer Paulo Fonseca. De quoi pousser l’OM à se rabattre sur Christophe Galtier ? Pas vraiment.

Début juin, juste avant la dernière sortie de l’OM de la saison, qui s’est soldée par une défaite lors de la réception du Stade Brestois au Vélodrome (2-1), Igor Tudor annonçait son départ de l’Olympique de Marseille après seulement une seule saison sur le banc de touche du club phocéen. Résultat, le président Pablo Longoria se trouve dans l’obligation de lui trouver un successeur à présent.

Après Gallardo, vers un échec pour Fonseca ?

Et comme TyC Sports et l’ensemble des médias se sont accordés à le dire depuis samedi soir, ce ne sera pas Marcelo Gallardo qui a finalement gentiment repoussé la proposition de l’OM. Très vite, le club phocéen a décidé de jeter son dévolu sur Paulo Fonseca comme le10sport.com vous l’a souligné dimanche. Mais contrairement à Gallardo, le Portugais n’est pas libre de tout contrat, actuellement lié au LOSC jusqu’à l’été 2024. D’autant plus que son président Olivier Létang a fermé la porte à tout départ de Fonseca...

Entre l’OM et Galtier, le mariage n’aura pas lieu