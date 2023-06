Incroyable, le PSG a voulu plomber l’OM

Jean de Teyssière

Depuis l'annonce du départ prochain de Christophe Galtier à la tête du PSG, le club parisien s'est attaqué à trouver son successeur. Les pistes ont été nombreuses, de Julian Nagelsmann à Zinédine Zidane en passant par Luis Enrique, qui sera très probablement le futur coach parisien. Mais le PSG avait aussi un nom en tête, lié à l'OM durant plusieurs semaines : Marcelo Gallardo.

Christophe Galtier n'aura fait qu'une année à la tête du PSG. Tout avait bien commencé pour l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, invaincu lors de la première partie de saison. Tout s'est enchaîné négativement pour lui, avec dix défaites, des polémiques en pagaille et un vestiaire qui ne semblait plus être acquis à sa cause. Dans sa recherche de successeur, le PSG aurait pu jouer un sale tour à l'OM...

Plusieurs pistes pour remplacer Galtier

Le PSG s'était rapidement mis en tête qu'il ne pouvait pas continuer avec Christophe Galtier au poste d'entraîneur la saison prochaine. Selon L'Equipe , dès le mois de mai, des discussions auraient été lancées avec Luis Enrique pour succéder à Galtier la saison prochaine. Et comme le10sport.com vous l'annonçait en exclusivité, Luis Enrique faisait partie des pistes les plus probables. Avec la fin du dossier menant à Julian Nagelsmann, les noms de Sergio Conceiçao ou encore Zinédine Zidane ont également été cités. Mais ce n'est pas tout...

Le PSG visait Gallardo