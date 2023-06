«L’un des meilleurs du monde», le PSG va frapper fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un nouvel entraîneur, le PSG aurait trouvé son entraîneur. Selon plusieurs sources, le club parisien aurait obtenu l'accord de Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne règle les derniers détails avec les dirigeants parisiens. Selon Lucas Digne, son ancien joueur au FC Barcelone, le PSG a fait le bon choix.

Ce n'est pas encore officiel, mais Christophe Galtier aurait été démis de ses fonctions par Luis Campos il y a plusieurs jours. Le technicien français ne sera pas présent à la reprise en juillet prochain. Le PSG tente de trouver un accord à l'amiable avec le Marseillais, qui n'entend pas s'assoir sur sa dernière année de contrat. Mais la direction n'a pas attendu la fin des négociations pour entamer ses recherches sur le marché. Ces derniers jours, la piste Julian Nagelsmann a été explorée, mais comme l'avait annoncé l'entourage de Luis Campos au 10Sport.com, son arrivée était « peu probable ».

PSG - Galtier : Surprise, il pourrait rester ! https://t.co/HgMCvIwoJO pic.twitter.com/oT5QxIN1W8 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Luis Enrique va débarquer au PSG

Le dossier Nagelsmann ayant été abandonné, le PSG s'est lancé sur les traces de Luis Enrique, très apprécié à Doha. Et selon plusieurs sources, le sélectionneur de l'Espagne devrait être l'heureux élu. Il aurait donné son accord au PSG ce dimanche. Les deux parties devraient se réunir dans les prochaines heures afin de régler les ultimes détails. Ancien joueur du FC Barcelone, Lucas Digne s'est prononcé sur son ancien coach. Et l'international français n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luis Enrique.

« C’est l’un des meilleurs du monde »