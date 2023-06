Coup de tonnerre, l’OM va-t-il rebondir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille vient de connaître deux échecs importants, voyant Marcelo Gallardo refuser la proposition de Pablo Longoria, et le LOSC retenir publiquement Paulo Fonseca toujours engagé jusqu’en juin 2024. Le club phocéen doit donc rapidement rebondir afin de pouvoir lancer son mercato.

Igor Tudor parti, l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur. Une recherche qui commence à traîner alors que Pablo Longoria avait fait preuve d’une rapidité impressionnante pour nommer le Croate suite au départ de Jorge Sampaoli l’été dernier. Cette fois, le président de l’OM peine à trouver le candidat idéal, lui qui pensait être proche du but avec Marcelo Gallardo. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, les discussions étaient avancées avec l’Argentin, qui ne posera finalement pas ses valises dans la cité phocéenne.

L’OM doit oublier Gallardo

Pas vraiment convaincu par le projet marseillais, Marcelo Gallardo a fini par repousser les avances marseillaises. Un coup dur pour Pablo Longoria, concentrant ainsi ses efforts sur Paulo Fonseca. D’après les informations divulguées ce dimanche par le10sport.com, le club a fait de l’entraîneur lillois sa priorité, un dossier qui serait d’ores et déjà clos à en croire Olivier Létang.

Mais également Paulo Fonseca