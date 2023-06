Un gros clash provoqué par l’OM ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quelques semaines désormais après le départ d’Igor Tudor, l’OM cherche toujours son nouvel entraîneur. Marcelo Gallardo était la priorité de Marseille mais après des négociations qui auront duré, il a fini par refuser l’offre olympienne. Selon nos informations, Paulo Fonseca est le dossier privilégié par Pablo Longoria. Un accord de principe aurait été trouvé mais le coach portugais ne veut pas aller au clash avec le LOSC qui a répété son envie de le garder.

L’OM a deux semaines pour trouver son nouvel entraîneur. Alors que Marcelo Gallardo semblait parti pour s’engager avec le club olympien, le technicien argentin a fini par décliner l’offre marseillaise. Comme l’a révélé le10sport.com, l’OM a donc dressé la piste Paulo Fonseca comme une priorité. L’entraîneur du LOSC discute avec les dirigeants marseillais, même s’il n’est pas contre un avenir à Lille.

Paulo Fonseca ne veut pas aller au clash

A en croire les informations de Sports Zone , un accord de principe aurait pourtant été trouvé entre l’OM et Paulo Fonseca. Ce qui n’a absolument pas plu aux dirigeants du LOSC qui déplorent l’attitude de Marseille et de leur entraîneur. Fonseca, lui, se sent bien à Lille et n’est pas disposé à aller au clash. Cela tombe puisque le LOSC a encore affirmé son désir de conserver son entraîneur, malgré les sollicitations de l’OM.

«Le meilleur», il s’enflamme pour le prochain entraîneur de l’OM https://t.co/wE2Q3iXjkj pic.twitter.com/ZZ6ij1MIGa — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

«Paulo Fonseca sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine»