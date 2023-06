C’est confirmé, l’OM a choisi son entraîneur !

Thomas Bourseau

Marcelino ne semblait être à l’origine qu’une alternative de Marcelo Gallardo et de Paulo Fonseca. Mais après ces deux accidents de parcours, Pablo Longoria reverrait sa copie. Pire, une offre aurait déjà été soumise. Le feuilleton toucherait à sa fin à l’OM.

Les journées se suivent et commencent à fortement se ressembler pour Pablo Longoria. Depuis la surprenante décision d’Igor Tudor de se retirer en cette fin de saison, soit à un an de l’expiration de son contrat, le président de l’OM est en quête d’un entraîneur pour lui succéder. Et après avoir essuyé le refus de Marcelo Gallardo et le refus du LOSC de lâcher Paulo Fonseca, l’OM jetterait son dévolu sur une solution qui ne semblait être qu’une alternative à l’origine.

Longoria a choisi, ce sera Marcelino !

C’est en effet ce que révèle L’Equipe dans ses colonnes du jour. Ce mardi, le quotidien sportif explique que Marcelino devrait, si tout se passe bien, être le prochain coach de l’Olympique de Marseille. Et ce, bien que Javier Ribalta ne partage pas le même enthousiasme quant aux qualités du technicien espagnol. Pour autant, le directeur du football de l’OM le qualifierait de grand professionnel selon L’Equipe . Marcelino est en pole position sur la grille de départ.

Une proposition contractuelle envoyée

Et pourtant, Pablo Longoria aurait toujours affirmé auprès de divers interlocuteurs le sondant sur Marcelino qu’il jugeait difficile de mêler le business et l’amitié, leur rencontre remontant à une quinzaine d’années d'après L'Equipe. Néanmoins, à ce stade, le président de l’OM reverrait ses principes initiaux. En atteste la proposition écrite que Marcelino aurait entre ses mains depuis plusieurs jours.