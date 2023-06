Mercato : L'OM vise un crack et reçoit une réponse très cash

Benjamin Labrousse

Alors que son nouvel entraîneur n’est toujours pas connu, l’OM doit anticiper certaines cibles du mercato estival. Et si le club marseillais pourrait s’intéresser à Elye Wahi (Montpellier), Folarin Balogun (Reims) a également été ciblé par le club phocéen. Problème, le jeune Américain souhaite s’imposer à Arsenal.

Cet exercice 2022/2023 de Ligue 1 aura été marqué par de nombreuses surprises. Outre certaines équipes surprenantes, certains joueurs se sont révélés, affirmés, et provoquent désormais de l’agitation en cette période de mercato estival. Prêté cette saison par Arsenal à Reims, Folarin Balogun s’est montré particulièrement intéressant, et attise les convoitises de l’OM notamment.

Transferts : L’OM tente un coup, la bataille est lancée https://t.co/UZH7lZSNFI pic.twitter.com/q4mXkEmc79 — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Balogun, une explosion au plus haut niveau à Reims

Véritable phénomène sous les ordres de Will Still, Folarin Balogun a affolé les défenses du championnat de France cette saison. Rapide et tueur devant le but, l’Américain de 21 ans aura inscrit 21 buts en Ligue 1, terminant ainsi à la 5ème place du classement des buteurs du championnat français.

Balogun ne veut plus être prêté