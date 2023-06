Le RC Lens se lance dans une révolution à 11M€

Jean de Teyssière

L'effectif du RC Lens risque de bouger. Auteurs d'une saison exceptionnelle, les Lensois sont directement qualifiés pour les phases de groupes de la Ligue des Champions après la deuxième place obtenue en Ligue 1. L'objectif pour le RC Lens est maintenant de garder le maximum de ses bons éléments, tout en se renforçant. Et ils tentent de préparer l'avenir en recrutant une pépite strasbourgeoise de 19 ans : Habib Diarra.

De nombreux cadres du RC Lens pourraient quitter le club cet été. On parle de Loïs Openda, Facundo Medina, Séko Fofana ou encore Kevin Danso. Des potentiels départs qui doivent donner des sueurs froides aux supporters Sang et Or mais qui peuvent se consoler avec un club très actif sur le marché des transferts.

Une concurrence rude

Selon le journaliste pour Gianluca Di Marzio, Luca Bendoni, Habib Diarra, la pépite du RC Strasbourg, auteur de 3 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1 serait suivi par de nombreux clubs. En France, l'OM et l'AS Monaco seraient sur le dossier tout comme un géant de Premier League.

11M€ pour Diarra

Luca Bendoni révèle également que le club anglais en question aurait déjà formulé une offre de 11M€ à Strasbourg pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain de 19 ans, Habib Diarra. Le RC Lens sait alors le montant sur lequel il faudra s'aligner pour avoir une chance de récupérer Habib Diarra.