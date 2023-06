Mercato : Transfert historique au RC Lens, il s’explique

Arnaud De Kanel

L'été sera agité dans le Nord de la France. Auteur d'une saison exceptionnelle, le RC Lens fait tout ce qui est en son possible pour retenir les meilleurs jours de cette épopée fantastique. Pour forcer son club à le laisser partir, Loïs Openda multiplie les sorties médiatiques et ça ne plait pas aux supporters. L'attaquant belge se défend.

« Je suis toujours au RC Lens et sous contrat (jusqu'en juin 2027) jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d'Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même », assure Loïs Openda dans les colonnes de L'Equipe . Sa volonté est claire, il veut quitter le RC Lens pour rejoindre Leipzig. Son transfert pourrait rapporter gros puisqu'un montant de 32M€ est évoqué ces derniers temps, un record pour les Lensois. Ses sorties récentes dans la presse lui ont valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux mais Openda n'y prête pas forcément attention.

«Je n'ai rien dit de méchant»

« On m'a rapporté beaucoup de commentaires négatifs. Ça fait partie du foot. J'ai eu une belle année avec Lens. Forcément, les supporters n'ont pas envie de me voir partir. Je comprends leur attachement. Mais je n'ai rien dit de méchant. Je n'ai pas mal parlé du club », confie Loïs Openda pour L'Equipe . Le Belge ne comprend pas le traitement qui lui est réservé.

«Je n'ai manqué de respect à personne»