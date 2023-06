Panique sur le mercato, le RC Lens prend une décision

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une grande saison avec le RC Lens, Lois Openda attire les convoitises. Le RB Leipzig s'intéresse fortement à l'attaquant belge et a proposé pas moins de 30M€ au club nordiste ces derniers jours, offre refusée par les Lensois. Depuis, les deux clubs sont à l'arrêt dans les négociations alors que le joueur, de son côté, souhaite rejoindre l'Allemagne.

Nommé dans les cinq meilleurs joueurs du championnat de France cette saison, Lois Openda n'a pas fait dans la demi-mesure pour sa première saison en Ligue 1. Avec 21 buts et 4 passes décisives au compteur, le joueur de 23 ans ne laisse pas insensible les écuries étrangères notamment Leipzig.

Les discussions à l'arrêt

Actuellement en sélection belge, le joueur voit son possible transfert en Allemagne prendre du plomb dans l'aile. Depuis la proposition de Leipzig autour de 30M€ en début de semaine dernière, les négociations avec Lens pour une arrivée de Lois Openda n'ont pas avancé. Le club qui a terminé dauphin du PSG cette saison n'entend pas brader son joueur et attend une offre supérieure de la part du club allemand. Lié avec le club lensois jusqu'en 2027, le joueur souhaite bel et bien faire ses valises pour l'Allemagne.

Le joueur veut Leipzig