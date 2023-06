Il officialise son transfert au PSG, l'incroyable mise au point

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival vient à peine d'ouvrir ses portes, le PSG aurait déjà bouclé plusieurs recrues. C'est notamment le cas avec Manuel Ugarte. L'Uruguayen l'a d'ailleurs annoncé en personne, il reprendra la saison prochaine avec le PSG. Oui mais voilà, du côté du Sporting Portugal, on a tenu à remettre les choses au point.

Manuel Ugarte sera-t-il un joueur du PSG la saison prochaine ? Si le club de la capitale n'a encore rien officialisé à ce sujet, l'Uruguayen a toutefois annoncé son arrivée à Paris de son côté. Ce jeudi, Ugarte a en effet lâché : « La vérité, c'est qu'il faut maintenant se reposer un peu et tout commencer au PSG. Je vais dans un club géant ».

« Ce n'est pas un joueur du PSG »

Toutefois, du côté du Sporting Portugal, on ne le voit pas encore du même oeil. En effet, pour les médias du club lisboète, le président Frederico Varandas a tenu à mettre les choses au point à propos du transfert de Manuel Ugarte au PSG, qui n'est pas encore réglé à 100% : « C’est un grand joueur. Un excellent caractère, un grand professionnel. Mais ce n’est pas un joueur du PSG, c’est un joueur du Sporting. Il a 95 % de chances de quitter le Sporting pour deux grands clubs européens, dont l’un est connu, comme il l’a dit lui-même, le PSG »

« Le PSG connait les conditions »