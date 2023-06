RC Lens : Il vend la mèche pour son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une saison XXL dans les rangs du RC Lens, où il a été l’un des grands artisans de la qualification en Ligue des Champions, Loïs Openda dispose donc d’une cote logique sur le marché des transferts. Et le buteur belge affiche son envie de franchir une étape supérieure, ne cachant pas son intérêt pour Leipzig.

Avec pas moins de 21 buts et 4 passes décisives au compteur cette saison en Ligue 1, Loïs Openda (23 ans) a été l’un des fers de lance du RC Lens sur le plan offensif, lui qui avait été recruté pour seulement 12M€ il y a un an. Et malgré son épanouissement dans le Nord, le buteur belge semble bien parti pour changer d’air cet été si l’on en croit son discours.

« Envie de jouer au plus haut niveau possible »

Dans un entretien accordé à RTL jeudi, Openda a jeté un sérieux froid sur son avenir au RC Lens : « Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible », a indiqué le buteur belge, sous contrat jusqu’en 2027 avec le RC Lens.

Openda attiré par Leipzig