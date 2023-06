Mercato : Le RC Lens va trembler avec cette annonce

Thibault Morlain

L'été dernier, le RC Lens a eu le nez creux en allant chercher Loïs Openda en Belgique. Auteur d'une saison XXL, l'attaquant de Franck Hase a impressionné et forcément, ses performances ont traversé les frontières. Après seulement une saison, Openda pourrait déjà quitter les Sang et Or. Le RB Leipzig serait sur ses traces et le Lensois s'est dit intéressé par ce possible transfert.

Auteur de 21 buts en Ligue 1, Loïs Openda a contribué à l'excellente saison réalisée par le RC Lens. Mais disputera-t-il la Ligue des Champions avec les Sang et Or ? Rien n'est moins sûr... En effet, l'attaquant belge est très courtisé sur ce marché des transferts. Dernièrement, il était question d'une offre de 30M€ du RB Leipzig pour s'offrir les services d'Openda. Il faudra notamment se montrer plus persuasif pour faire craquer le RC Lens. Il n'empêche que de son côté, le protégé de Franck Haise se verrait bien traverser le Rhin et rejoindre Leipzig.

Panique au RC Lens, un joueur affole le mercato https://t.co/mROWNvZGsd pic.twitter.com/qEnYfzYQVo — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens »

A l'occasion d'un entretien accordé à RTL , Loïs Openda s'est longuement penché sur la question de son avenir. Et sa réponse risque de faire trembler le RC Lens. « Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible », a commencé par expliquer Openda.

« Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape »