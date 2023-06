Mercato : Jackpot pour le RC Lens !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après son exercice 2022-2023 remarquable et récompensé par une seconde place en Ligue 1, le RC Lens s’apprête à vivre un mercato estival très agité. Plusieurs éléments du club nordiste ont la cote sur le marché, et pourraient permettre aux Sang et Or de récupérer le jackpot s’ils venaient à être vendus.

Le 27 mai dernier, le président du RC Lens Joseph Oughourlian se montrait très perspicace sur le mercato à venir après la saison XXL de son équipe : « Nos joueurs courtisés ? On n’a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. On se prépare à ces éventualités », confiait-il. Et il avait vu juste…

Mercato : Le RC Lens veut faire mal à l'OM https://t.co/6FXTlqrfHa pic.twitter.com/qoxoHPhh8s — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Transfert XXL en vue pour Openda

Comme l’a annoncé Foot Mercato, de nombreux joueurs du RC Lens se retrouvent ainsi courtisé par de grandes écuries européennes, à commencer par son buteur Loïs Openda. Après une première offre du RB Leipzig à hauteur de 30M€, refusée par le club nordiste, c’est une nouvelle offensive encore plus élevée qui devrait prochainement être formulée pour l’international belge.

Danso, Medina… Lens attaqué de toute part