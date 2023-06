Le RC Lens enflamme le mercato, une offre XXL se prépare

Jean de Teyssière

Quelle saison historique du RC Lens ! Plus de 20 ans après sa dernière participation à la Ligue des Champions, le club nordiste va revivre les folles soirées européennes suite à sa deuxième place en Ligue 1, à seulement un point du PSG. Et forcément, cette performance n'est pas passée inaperçue et les joueurs lensois font l'objet de convoitises. Notamment le buteur, Loïs Openda qui est très apprécié du côté de l'Allemagne et du RB Leipzig.

Le RC Lens va-t-il se faire dépouiller cet été ? Après une saison exceptionnelle, les Lensois vont découvrir la Ligue des Champions mais avec quel effectif ? Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian s'était déjà exprimé concernant le mercato et l'éventualité de perdre de nombreux joueurs. « Si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. On se prépare à ces éventualités », avait-il notamment expliqué. Et cela pourrait être le cas de Loïs Openda.

Leipzig propose 30M€ pour Openda

Comme révélé par Foot Mercato ces derniers joueurs, le club allemand du RB Leipzig a proposé 30M€ au RC Lens pour acheter Loïs Openda. L'attaquant belge, auteur de 21 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison est très apprécié par le club allemand. Le RC Lens a d'ailleurs refusé cette offre de Lepizig. Mais les Allemands n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Le RC Lens en veut plus