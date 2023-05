Mercato : Un joueur du RC Lens va claquer la porte

Benjamin Labrousse

Auteur d’une saison époustouflante, le RC Lens a obtenu son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ainsi, le mercato estival des Sang et Or promet d’être agité aussi bien du côté des arrivées que de celui des départs. En fin de contrat en juin prochain, Ismaël Boura (22 ans) ne poursuivra pas l’aventure chez les Lensois.

Ce samedi, le RC Lens se rendra sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour un match opposant deux équipes aux dynamiques opposées. Si les Auxerrois tenteront de réaliser un grand coup dans l’opération maintien, la 2ème place du championnat est assurée pour les hommes de Franck Haise, qui goûteront aux soirées européennes de Ligue des Champions la saison prochaine.

Le mercato estival du RC Lens devrait s’enflammer

De ce fait, le club lensois pourrait connaître du mouvement sur le mercato estival. Parmi les possibles départs, les situations de cadres de l’effectif du RC Lens seront à surveiller comme c’est le cas pour Loïs Openda (23 ans), Kévin Danso (24 ans), mais également pour le capitaine Seko Fofana (28 ans).

Ismaël Boura va s’engager avec Troyes