Une catastrophe est possible, le RC Lens fait un aveu

Outsider sérieux de ce championnat, le RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle et a décroché son billet direct pour la Ligue des Champions. Forcément, de nombreux joueurs sont courtisés et les supporters ont peur de voir leur équipe pillée. Arnaud Pouille, le directeur général lensois, a rassuré tout le monde.

Le RC Lens ne s’attendait sûrement pas à vivre une telle saison. Très sereins depuis leur remontée en Ligue 1, les Sang et Or sont rapidement devenus des candidats à l’Europe. La saison passée, Lens a manqué de peu le coche. C’était pour mieux revenir cette année. Même si l’OM a monopolisé la deuxième place pendant un petit moment, le club nordiste a rebondi au meilleur moment pour récupérer le statut de dauphin du PSG.

L’effectif lensois décimé ?

Depuis samedi dernier et sa victoire contre Ajaccio, le RC Lens est assuré de terminer 2ème de Ligue 1. Une performance incroyable qui a forcément mis en valeur de nombreux joueurs. Loïs Openda, Seko Fofana, Kévin Danso ou encore Brice Samba sont les principaux mais ils ne seront pas les seuls à être courtisés. Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, a conscience de la situation, il a donc tenu à rassurer les supporters des Sang et Or.

«Il n’y aura pas d’hémorragie»