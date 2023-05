Mercato - PSG : C’est annoncé, Mbappé va être écœuré

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé restera au PSG la saison prochaine, mais avec qui ? Le club tenterait de recruter un attaquant de classe mondiale et penserait à Harry Kane. Néanmoins, l’affaire serait déjà entendue et ça ne devrait pas plaire à l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé a mis un terme à tout suspense lors de la cérémonie des Trophées UNFP où il a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. « Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat. L'année prochaine, je serai là, et je serai très content » . De quoi confirmer la tendance dessinée par le10sport.com le 7 mai dernier. Mbappé sera au PSG jusqu’à l’été 2024, et après ?

Kane veut rester en Angleterre

Dans le contrat de Kylian Mbappé, il est stipulé que l’ultime saison, soit 2024/2025, n’est qu’optionnelle, lui permettant de devenir agent libre l’été prochain si tel était sa guise. Le Parisien a dernièrement affirmé que le Paris Saint-Germain avait pour objectif de recruter un attaquant de pointe pour combler Kylian Mbappé et que la priorité n’était autre qu’Harry Kane. Cependant, selon The Daily Mirror, le président Daniel Levy devrait refuser de le vendre cet été lorsque Kane aimerait rester en Premier League pour battre les 260 buts d’Alan Shearer.

Mbappé réclame une star, le PSG est sous pression https://t.co/o2mg2lW5yT pic.twitter.com/pCHzGsTLFh — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

«Je veux qu'il reste avec nous parce que je veux jouer avec lui pendant longtemps»

Coéquipier d’Harry Kane, Emerson Royal lui a demandé de rester à Tottenham pour LondonWorld . « Pour moi, il est très difficile de parler de Harry Kane, car il est pour moi l'attaquant numéro un au monde. Je suis très heureux pour lui et je veux qu'il reste avec nous parce que je veux jouer avec lui pendant longtemps. Je ne sais pas, mais je veux qu'il reste avec nous ».

Harry Kane réclamé par Carlo Ancelotti