Galtier - PSG : Il annonce son départ dans un autre club !

Annoncé avec insistance sur le départ en fin de saison, Christophe Galtier a vécu une saison très compliquée à différents niveaux sur le banc du PSG. De son côté, Jérôme Rothen estime qu’il faut envisager l’avenir sans le technicien français, qui n’aura aucun mal à retrouver un poste ailleurs s’il venait à être limogé.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, et sauf un incroyable rebondissement, l’entraîneur français devrait rester en poste la saison prochaine. Une tendance qu’il a lui-même confirmée vendredi dernier en conférence de presse : « Je suis en relation permanente avec Luis (Campos), on communique par téléphone. Je vois très souvent mon président. On n’a pas parlé de la saison prochaine (…) Nous travaillons sur la saison prochaine. Heureusement ! Ce qu'il va se passer à la fin de la saison, vous n'en savez rien », a indiqué Galtier. Mais certains observateurs réclament plus que jamais son départ du PSG.

Rothen charge Galtier

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a chargé le bilan de Christophe Galtier et estime que le PSG ferait une erreur en le conservant : « Oui, il est champion. Mais est-ce que ce n'est pas banal aujourd'hui aux yeux de tout le monde au PSG ? Il n'y a pas d'équipe type. Il n'y a pas de style. Il a testé plein de choses. Mais quand tu testes autant, c'est que tu perds les pédales, et ça s'est vu dans le jeu. Depuis le mois de décembre et la première défaite à Lens, il y a eu 9 défaites sur les 27 derniers matchs, soit une défaite tous les trois matchs. Ce n'est pas possible. Son équipe ne dégage pas de confiance, même lui dans ses choix, il a toujours protégé les statuts. Sur toutes les victoires obtenues, il n'y a que celle comme l'OM (3-0) qui est maitrisée », indique l’ancien ailier gauche emblématique du PSG.

« Il va rebondir ailleurs »