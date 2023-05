Mbappé dicte le mercato, le PSG s’exécute pour cette star

Thibault Morlain

A l’approche du mercato estival, ça s’agite du côté du PSG. En effet, après la saison compliquée, le club de la capitale veut revenir plus fort et pour cela, un gros recrutement est annoncé. Quelles seront les stars signées par Luis Campos ? Il ne faut pas également oublier certaines prolongations. On pense notamment à Sergio Ramos. Alors que l’Espagnol arrive au terme de son contrat, il pourrait rempiler avec le PSG et Kylian Mbappé pourrait ne pas être étranger à cela. Explications.

Après Marquinhos il y a quelques semaines, qui sera le prochain joueur du PSG à prolonger son contrat ? Alors que le bail de Lionel Messi expire à la fin du mois de juin, la tendance a totalement évolué. S’il était question d’un accord verbal pour conserver l’Argentin, ce n’est aujourd’hui plus le cas. En effet, tout indique que Messi partira libre du PSG d’ici quelques jours. Quid également de Sergio Ramos ? A l’instar de La Pulga, l’ancien du Real Madrid est lui aussi en fin de contrat. La question d’une prolongation est sur la table depuis un moment pour le défenseur central de 37 ans. Mais voilà qu’on arriverait à la fin du feuilleton Ramos et à en croire les différents échos, le joueur de Christophe Galtier pourrait bien continuer l’aventure avec le club de la capitale.

Messi - PSG : Le pari surréaliste https://t.co/iktut2SIa4 pic.twitter.com/8HZZEixwZy — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

« Le PSG lui a fait une offre »

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Sergio Ramos achève donc sa deuxième saison sous le maillot du PSG. Et visiblement, cela ne devrait pas être sa dernière. En effet, alors que l’Espagnol arrive au terme de son contrat, il pourrait prolonger prochainement avec le club de la capitale. Sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a ainsi assuré à propos de Ramos : « Le PSG lui a fait une offre pour rester une saison du club. Ils ont offert 8M€ nets par saison. Actuellement, il touche 12M€, ce qu’il touchait au Real Madrid, mais avec des bonus importants aujourd’hui. Le PSG lui offre 8M€ plus des bonus ».

« Mbappé veut qu’il reste »