PSG : Riolo balance deux entraîneurs qui veulent signer cet été

Hugo Chirossel

Désormais sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire, le PSG va devoir trancher concernant son entraîneur. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, la position de Christophe Galtier est fragilisée après une nouvelle saison décevante pour le club de la capitale. Daniel Riolo estime que le PSG doit rapidement changer d’entraîneur et selon lui, Thiago Motta et José Mourinho seraient intéressés par le poste.

« Si je mérite une deuxième année ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie . » Christophe Galtier a fait passer un message samedi soir, après le match nul face à Strasbourg et le onzième titre de champion de France de l’histoire du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’entraîneur français estime qu’il mérite de conserver son poste la saison prochaine. Un avis que ne partage pas Daniel Riolo. Pour ce dernier, le PSG doit changer d’entraîneur, et rapidement.

PSG : Lionel Messi va faire d’énormes dégâts ! https://t.co/GUSUkQYSjz pic.twitter.com/UFPVTSxgz7 — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

« Il faudrait que l'entraîneur soit nommé très vite »

« On est tous très pressés de savoir qui va être le prochain entraîneur du PSG. On attend tous l'interview de Nasser Al-Khelaïfi, son choix. On n'a pas envie que ça traîne. Le pire scénario serait qu'on entende encore une fois des "untel ou untel va signer", et que l'entraîneur arrive au dernier moment avec un effectif quasiment fait. Non, il faudrait que l'entraîneur soit nommé très vite pour qu'il ait son mot à dire sur la façon dont va jouer l'équipe et qu'on puisse orienter le recrutement pour aller vers les choix qu'il aura envie de faire. On veut du concret maintenant », a déclaré Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

« Ça c'est certain, ils sont intéressés »