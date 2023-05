Galtier : Alerte rouge, le PSG est en danger

Thomas Bourseau

Christophe Galtier n’en démord pas pour son avenir et reste persuadé de poursuivre au PSG la saison prochaine. Pour ce qui est de son potentiel successeur Luis Enrique, l’étau devrait vite se resserrer autour du Paris Saint-Germain.

Et si Christophe Galtier finissait par bel et bien aller au bout de son contrat malgré le fait que la presse s’accorde à dire qu’il ne passera pas l’été au PSG ? Après le sacre du PSG en Ligue 1 ce week-end, le technicien français a déclaré mériter de rester au Paris Saint-Germain où son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2024. Le 20 avril dernier, le10sport.com vous révélait que sauf cataclysme, le PSG poursuivra avec Galtier la saison prochaine.

Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier ? Le Napoli est sur le coup

La presse ne lâche cependant pas l’affaire et affirme que Christophe Galtier devrait prendre la porte. D’ailleurs, Le Parisien a dernièrement fait savoir que le PSG suivrait avec attention la situation de Luis Enrique, inactif depuis son départ de la sélection espagnole après le Mondial au Qatar. Néanmoins, d’après Il Mattino , le Napoli serait particulièrement intéressé par Luis Enrique.

Attendu par Mbappé, il lâche sa réponse au PSG https://t.co/bBo65wWB9f pic.twitter.com/lA3aV4Ruyj — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Spalletti est un homme libre»