L’OM a trouvé le successeur de Guendouzi, ce sera 10M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses en vue du mercato, l’OM prépare notamment le départ de Matteo Guendouzi qui devrait rejoindre la Premier League cet été. Dans cette optique, le club phocéen s’intéresserait à Walace. Pour ce transfert, il faudrait débourser entre 8 et 10M€.

Cet été, l'OM devrait se montrer très actif sur le marché des transferts, notamment dans l'optique de dénicher un milieu de terrain. Et pour cause, Mattéo Guendouzi devrait partir. C'est ainsi que le club phocéen s'intéresserait à Walace, milieu de terrain de l'Udinese. Et pour Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien contacté par Football Club de Marseille , ce serait une belle affaire.

Il menace de partir, l’OM prend les choses en main https://t.co/3ulXhUUw91 pic.twitter.com/Ocr6P47R39 — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Si l’OM devait se positionner, ils feraient un bon coup»

« Si l’OM devait se positionner, ils feraient un bon coup. Il répond présent, il a gagné en maturité. On peut compter sur lui », lance dans un premier temps le consultant RTL au sujet de Walace, avant de décrypter son profil.

Un transfert à 10M€