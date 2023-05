Le patron de l’OM sur le départ ? La grande annonce en direct

Thibault Morlain

Président de l’OM, Pablo Longoria dirige le club phocéen d’une manière exceptionnelle. Mais jusqu’à quand ? Alors que l’Espagnol a répété qu’il était heureux sur la Canebière à plusieurs reprises, son avenir pourrait s’écrire loin de Marseille à terme. Aux yeux de certains observateurs, Longoria pourrait poursuivre sa carrière ailleurs qu’à l’OM.

Arrivé à l’OM dans un premier temps en tant que directeur du football, Pablo Longoria a rapidement obtenu la confiance de Frank McCourt. Ainsi, au moment de la révolution du club phocéen, l’Espagnol a été promu au poste de président de l’OM. Un poste qu’il occupe parfaitement actuellement. Mais voilà que pour Florent Gautreau, Longoria pourrait avoir des envies d’ailleurs.

Une star du Real Madrid lâche une grande annonce sur l’OM https://t.co/GPsHBp7D30 pic.twitter.com/n6J1ZYOHSK — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

« Longoria a aussi des ambitions personnelles »

Au micro de RMC , Florent Gautreau s’est confié sur l’avenir de Pablo Longoria. Et pour lui, un départ de l’Espagnol pourrait ne pas être à exclure : « Est-ce qu’il va passer 3 ou 4 ans à faire des choix, souvent bons, du trading et beaucoup de transferts, et ensuite, il va repartir ailleurs ? Parce que Longoria a aussi des ambitions personnelles ».

« Il doit rêver de la Juventus »