L’OM a trouvé le successeur de Guendouzi, c’est validé

La rédaction

L'OM pourrait renflouer ses caisses grâce à Mattéo Guendouzi. Le joueur, dont la côte en Premier League est importante, pourrait quitter le club marseillais lors du prochain mercato estival. Pour le remplacer, Pablo Longoria penserait à Walace, actuellement sous contrat avec l'Udinese. Spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif a détaillé son profil.

Pour Mattéo Guendouzi, ça sent la fin. Le milieu de terrain ne fait plus partie des premiers choix d'Igor Tudor, qui ne verrait pas d'un mauvais œil son départ en fin de saison. Surtout que le joueur pourrait rapporter une somme comprise entre 20 et 25M€ à l'OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria penserait à plusieurs noms, notamment celui de Walace, sous contrat avec l'Udinese. Spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif a détaillé ses qualités dans un entretien à Football Club Marseille .





L'OM craint un séisme, le patron va prendre les choses en main https://t.co/F0PTcwV4IX pic.twitter.com/1na1LNaVFW — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

« Ses qualités intrinsèques sont là »

« Ses qualités intrinsèques sont là. Il a 28 ans maintenant, c’est un joueur mature. Il a été vite titulaire indiscutable avec Hambourg. Dans le jeu maintenant avec Udinese, c’est un joueur qui peut jouer 6 et 8. Il a toujours eu cette capacité à percuter au milieu. Avec l’Udinese, il a un rôle plus défensif. Dans le profil, c’est un peu un Boubacar Kamara devant la défense mais capable de jouer plus haut. Il peut casser des lignes, se projeter. Il a la capacité de ne pas rester que devant la défense. Il a eu des convocations avec la sélection brésilienne et gagné les JO 2016 avec Neymar à Rio » a annoncé Baillif.

« Si l’OM devait se positionner, ils feraient un bon coup »