L'ASSE en rêve, il jette un énorme froid

Prêté par Everton cet hiver, Niels Nkounkou réalise une excellente seconde partie de saison à l'ASSE. A tel point que les Verts envisagent désormais sérieusement de lever son option d'achat estimée à 2M€. Néanmoins, après avoir réalisé des prestations brillantes en Ligue 2, le joueur formé à l'OM ne cache qu'il ambitionne d'aller plus haut.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a réalisé un énorme mercato d'hiver afin de se relancer. Dans cette optique, Niels Nkounkou a débarqué sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 2M€ que les Verts souhaitent lever. Il faut dire que le piston gauche impressionne durant cette seconde partie de saison. Mais Nkounkou assure qu'il est encore dans le flou pour son avenir.

Nkounkou évoque son avenir

« Comme je l’ai toujours dit, j’avais pour mission de venir à Saint-Étienne pour aider le club à se maintenir. L’objectif est quasiment atteint. Je ne pense pas spécialement à mon avenir. Je veux d’abord bien finir la saison, collectivement et individuellement. Après, en fonction de mes performances, on verra ce que l’avenir me réserve. Il faut que je sois bon tous les week-ends », lance le joueur formé à l'OM pour Onze Mondial avant de se prononcer plus concrètement sur son avenir à l'ASSE.

«Cela me donne envie de me jauger à l’échelon supérieur»