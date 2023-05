Kylian Mbappé a déjà vendu la mèche, c’est terminé pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé a évoqué son attachement au PSG et son envie de remporter la Ligue des champions avec le club français. Mais en coulisses, le joueur tricolore afficherait un autre visage. Selon la presse espagnole, le champion du monde 2018 voudrait à tout prix quitter Paris afin de réaliser son rêve : rejoindre le Real Madrid.

Le PSG a rendu son verdict. Même en cas d'offensive de la part du Real Madrid, Kylian Mbappé sera Parisien la saison prochaine. Le joueur de 24 ans avait évoqué ses ambitions pour la saison prochaine.« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait déclaré l'international français à France 3.





Mbappé a pris sa décision

Mais à en croire la presse espagnole, Mbappé regretterait sa prolongation au PSG. En réalité, l'international français voudrait changer d'air et rejoindre une équipe capable de remporter la Ligue des champions. Déçu par le comportement de ses dirigeants, la star française aurait fait connaître ses envies de départ à ses proches selon OK Diario . Dans ce cas, Mbappé va devoir prendre contact avec ses dirigeants pour officialiser sa décision.

Mbappé doit prendre son courage à deux mains