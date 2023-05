Le nom du prochain entraîneur de l'ASSE est dévoilé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de Ligue 2 touche à sa fin et l'ASSE, qui a finalement assuré son maintien sans trembler, peut se tourner vers le prochain exercice durant lequel il faudra faire beaucoup mieux. Dans cette optique, plusieurs interrogations entourent le club du Forez. Mais Laurent Batlles vient de lever celle concernant l'identité du futur coach.

Tenu en échec sur la pelouse de Caen vendredi soir (2-2) à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2, l'ASSE se tourne déjà vers la saison prochaine. Il faut dire que, bien loin de la magnifique bataille pour la montée en Ligue 1 entre Le Havre, Metz et Bordeaux, les Verts végètent en milieu de tableau. Néanmoins, après une première partie de saison catastrophique, le club du Forez a parfaitement redressé la barre en 2023, assurant finalement son maintien sans trembler.

Batlles vend la mèche pour son avenir

Désormais, l'ASSE se tourne donc vers la saison prochaine. Mais avec quel entraîneur ? Laurent Batlles semble persuadé qu'il sera toujours sur le banc des Verts la saison prochaine. « J’ai encore un an de contrat, on travaille avec la direction sur le futur, je n’ai pas de souci avec ça, on travaille tranquillement. Je dois rencontrer mes joueurs, vous vous doutez bien qu’en fin de saison il y a des réunions, il n’y a rien de particulier », assurait-il en conférence de presse vendredi soir. Et pourtant, durant la saison, l'ancien coach de l'ESTAC est passé proche du licenciement à de nombreuses reprises, comme révélé par le10sport.com.

Des dossiers très chauds à gérer

Mais l'avenir de Laurent Batlles n'est pas le seul dossier chaud à l'ASSE. En effet, plusieurs joueurs font parler d'eux sur le mercato à l'image de Niels Nkounkou, prêté par Everton et qui dispose d'une option d'achat de 2M€, ou encore Jean-Philippe Krasso dont le contrat s'achève le 30 juin. L'été s'annonce donc très chaud pour les Verts.