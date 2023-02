EXCLU - Mercato - ASSE : Laurent Batlles viré dans le week-end ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes du navire Vert, Laurent Batlles ne parvient pas à éviter la dérive du club stéphanois. Avant-dernier de Ligue 2, le technicien forézien avait deux rencontres pour sauver sa peau. Après une nouvelle défaite à Bastia mardi soir (2-0), son avenir est plus que jamais incertain à quelques jours d’affronter Annecy.

Au sortir d’un mercato hivernal de haut-vol, l’ASSE est gorgée d’espoir pour la seconde partie de saison. L’objectif maintien est dans toutes les têtes après une première partie chaotique. Après avoir démarré l’exercice 202-2023 avec une pénalité de trois points suite à des incidents la saison passée, la bande à Laurent Batlles n’a pas réussi à se sortir de la spirale négative qui entoure le club depuis un petit moment. Avant-dernier de Ligue 2, Saint-Etienne voit le National se rapprocher à vue d’œil… Une seconde descente qui serait catastrophique pour les Verts.

Batlles en grand danger

Selon nos informations, avant le déplacement en Corse, pour affronter Bastia, les dirigeants de l’ASSE se sont fixés un objectif sur deux rencontres. Deux matchs pour décider du sort de Laurent Batlles. Ils jugent la situation suffisamment inquiétante pour envisager un changement de coach et tenter un électrochoc dans cet effectif largement remanié par le mercato. Après la défaite contre Bastia (2-0), l’avenir de l’entraîneur stéphanois est donc plus qu’un sujet… La réception d’Annecy (qui vient de battre Caen, 2-0) pourrait être décisive. Une réflexion est d'ailleurs en cours sur les possibles profils susceptibles de succéder à Batlles. Le portrait-robot de cet entraîneur est clairement celui d'un technicien d'expérience.

L'info du jour pic.twitter.com/XmJfRupw7C — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Un calendrier décisif

D’autant plus que le calendrier de l’ASSE est crucial sur le mois de février. Les Verts vont successivement affronter trois concurrents directs au maintien : Dijon (11 février), Nîmes (20 février) et Pau (25 février). Perdre contre ces équipes creuserait d’autant plus l’écart au classement et enfoncerait clairement l’ASSE. Pour rappel, en Ligue 1 comme en Ligue 2, il y aura quatre descentes cette saison. Sans barrage...