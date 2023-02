Il dit oui à l’OM et fait un gros sacrifice

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il était tout proche de la Premier League, Vitinha s’est finalement engagé avec l’OM. L’attaquant portugais a signé pour 4 ans et demi, son transfert pourrait atteindre les 32M€. En revanche, l’ancien joueur de Braga ne devrait pas toucher l’un des plus gros salaires du vestiaire.

L’OM a enfin son attaquant ! Si Pablo Longoria s’est d’abord concentré sur un milieu offensif, l’échec du dossier Leandro Trossard qui a finalement opté pour Arsenal l’a poussé à se focaliser sur un buteur. Terem Moffi était la priorité mais l’international nigérian a choisi de rejoindre l’OGC Nice, l’OM s’est donc rabattu sur une autre piste : Vitinha. Considéré comme l’un des plus gros talents portugais à ce poste, l’attaquant de Braga n’a pas hésité longtemps.

L’OM a cassé sa tirelire

Dès qu’il a appris que l’OM était sur les rangs, Vitinha a choisi Marseille. Une prise de position qui a joué un rôle crucial dans ce dossier puisque le club olympien devait faire face à la concurrence des clubs de Premier League. Pablo Longoria a tout de même insisté avec Vitinha et un accord a fini par être trouvé avec Braga. Le transfert s’élève à 30M€, le montant de la clause, et pourrait atteindre 32M€ avec les bonus. Ce qui offre la possibilité à l’OM d’étaler le paiement sur ses 4 années et demi de contrat.

Vitinha n’a pas un salaire colossal