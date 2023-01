C’est confirmé, « les Saoudiens peuvent racheter l’OM »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien entraîneur de l'OM et chroniqueur sur RMC, Rolland Courbis avait remis une pièce dans la machine en annonçant que le club marseillais pouvait être racheté par des investisseurs saoudiens. Actuel joueur de l'ESTAC et ancien membre de la formation phocéenne, Adil Rami n'a pas fait taire les rumeurs sur la vente de l'OM.

La vente de l'OM est annoncée depuis plusieurs années, malgré les nombreux démentis de Frank McCourt. Dernièrement, l'accord entre le club marseillais et le groupe CMA-CGM avait relancé les rumeurs autour de l'avenir du dirigeant américain. Interrogé par le 10Sport.com sur ce dossier, Rolland Courbis a confirmé que l'OM pouvait rapidement changer de main. L'arrivée d'investisseurs saoudiens pourrait même mener à l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc marseillais.





« Les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement »

« Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane » a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM et chroniqueur sur RMC.

Adil Rami confirme