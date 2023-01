La nouvelle pépite de l’OM, c’est lui

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce mardi soir, l'OM en a été l'acteur principal en France. Pablo Longoria et ses équipes ont travaillé d'arrache pied et les pistes se sont multipliées. Bien que l'OM ciblait des profils expérimentés, un jeune prospect évoluant au Danemark était également sur les tablettes du club phocéen.

L'OM a agité le mercato hivernal. Le troisième de Ligue 1 s'est considérablement renforcé et on voit de plus en plus les lignes du projet. Alliant expérience et jeunesse, l'OM retrouve le devant de la scène hexagonale et a eu le luxe de doubler de gros concurrent étrangers pour Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi. Ancien scout, Pablo Longoria garde une appétence particulière pour dénicher les futurs gros talents. Il en a identifié un en provenance du Danemark et il se pourrait bien qu'il fasse le bonheur des Marseillais dans les années à venir.

Ernest Nuamah 🇬🇭 (2003 - Ailier gauche - Nordsjaelland) Débarqué au Danemark en janvier 2022 en provenance de la Right to Dream, l'offensif polyvalent de 19 ans totalise 5 buts et 4 passes en 16 apparitions en championnat. Focus vidéo sur ses qualités, explications ci-dessous. pic.twitter.com/HHnrXN9heG — Kevin Nieto (@K_Nieto_) January 20, 2023

L'OM sur un jeune ghanéen

Élu meilleur jeune joueur du championnat danois en septembre dernier, Ernest Nuamah serait dans le viseur de l'OM d'après Foot Mercato . Le crack ghanéen de 19 ans est la révélation du début de saison au Danemark et son équipe, Nordsjaelland, est leader du championnat. Il en est déjà à 5 buts et 4 passes décisives en 17 matchs. Ce n'est pas le premier ghanéen à crever l'écran à Nordsjaelland puisque Mohammed Kudus (Ajax) et Kamaldeen Sulemana (Rennes) viennent de là. La cellule de recrutement marseillaise n'était pas la seule à superviser Nuamah lors de la rencontre face à Odense il y a un peu plus d'une semaine puisqu'une dizaine de clubs européens étaient sur les lieux.

«Il est très à l'aise techniquement»