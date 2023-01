L'OM désespéré, ça peut virer à la catastrophe

Arthur Montagne

Le mercato d'hiver entre dans ses dernières heures, et l'OM devrait encore tenter un dernier coup avec l'arrivée d'un buteur. Cependant, le club phocéen a déjà connu plusieurs échecs depuis le 1er janvier avec Terem Moffi et probablement Vitinha. Pablo Longoria continue de chercher la perle rare avec en parallèle la crainte du panic buy. Une vieille habitude marseillaise.

Déjà actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a obtenu les signatures de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi. Deux jolis coups, mais c'est encore insuffisant pour convaincre Igor Tudor qui souhaite également attirer un nouveau buteur. Et pour cause, avec les départs de Luis Suarez, prêté à Almeria, et Bamba Dieng, qui s'est engagé avec Lorient, Alexis Sanchez est le seul joueur capable d'assumer le poste d'avant-centre. Mais l'OM veut un joueur pour le suppléer, voire l'épauler.

L'OM veut encore un buteur, mais craint le panic buy

Par conséquent, dans cette dernière ligne droite du mercato, l'OM devrait tout tenter pour recruter un buteur, ce qui n'est pas une mince affaire sur un mercato d'hiver. D'ailleurs, cela s'est confirmé avec les échecs connus par les Marseillais avec Terem Moffi notamment, qui va s'engager avec l'OGC Nice dans les prochaines heures. Pablo Longoria s'est rabattu sur Vitinha pour lequel Braga réclame 30M€, soit le montant de la clause libératoire. Enfin, l'OM scrute également la piste menant à Sardar Azmoum. Néanmoins, le club phocéen veut surtout éviter à tout prix le panic buy.

L'OM spécialiste des panic buy

Il faut dire que l'OM a un passif avec les achats compulsifs de dernières minutes. Le plus célèbre est probablement Kostas Mitroglou. Pour son premier mercato estival à Marseille, Frank McCourt veut frapper fort et rêve d'un grand attaquant. Mais la nouvelle direction phocéenne se rend compte que recruter un buteur lorsque l'on a annoncé avoir de grands moyens, ce n'est pas facile. Ne trouvant pas le profil idéal, l'OM fini par lâcher 15M€ pour recruter l'attaquant grec. Ce sera un fiasco. Une histoire qui n'est pas sans rappeler cette de Fabrice Fiorèse. Arraché au PSG pour 3M€ dans les dernières heures du mercato en 2004, l'ancien joueur de Guingamp verra sa carrière sombrer après ce transfert. Plus récemment, les Brésiliens Doria (2014) et Luis Henrique (2020) ont également débarqué en toute fin de mercato et leurs transferts ont viré au fiasco. L'OM tentera donc cette fois-ci d'éviter une panique de dernière minute.