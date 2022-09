Foot - Mercato

Mercato : Voilà les pires transferts de dernière minute en L1

Publié le 1 septembre 2022 à 07h30 par Arthur Montagne

Durant le mercato estival, les clubs ont plusieurs mois pour se préparer et anticiper leur recrutement. Et pourtant, à chaque fois, les dernières heures du marché des transferts sont les plus actives et de nombreux clubs bouclent des dossiers en urgence avant la date fatidique de la fermeture du mercato. Et en général, ce n'est pas bon signe. Ce que les Anglais appellent panic buy s'est très largement exporté dans nos frontières. Avant le fameux jour le plus long du mercato, Le 10 Sport vous propose donc de retrouver les 5 pires transferts de dernières minutes en L1.

5) Doria (OM) - 2014 - 8M€

C'est l'histoire d'un sacré quiproquo. En effet, alors que Marcelo Bielsa vient d'être nommé entraîneur de l'OM, le mercato est plutôt animé avec les arrivées de Michy Batshuayi, Romain Alessandrini ou encore Lucas Ocampos. Mais le 1er septembre 2014, le club phocéen va se laisser tenter par une ultime opération et débourse 8M€ pour attirer Doria en provenance de Botafogo. Seul problème, Marcelo Bielsa n'a jamais réclamé l'arrivée du jeune défenseur brésilien et ne va manquer de le faire savoir puisque Doria ne disputera pas la moindre minute durant la première partie de saison avant d'être prêté à Sao Paulo six mois plus tard. Bien qu'il réussira à disputer 33 rencontres au total à l'OM, après le départ de Marcelo Bielsa, Doria enchaînera les prêts à Grenade et Malatyaspor avant son transfert définitif Santos Laguna en 2018, où il évolue encore en 2022.

4) Patrick Kluivert (LOSC) - 2007 - Libre

Le 31 août 2007, un grand nom signe en Ligue 1. En fin de contrat au PSV Eindhoven, Patrick Kluivert s'engage en effet au LOSC. L'ancien buteur du FC Barcelone débarque pour encadrer les jeunes et surtout compenser trois départs importants : Kader Keita et Mathieu Bodmer qui ont rejoint l'OL ainsi que Peter Odemwingie. Mais le passage du célèbre buteur néerlandais à Lille va virer au fiasco. En effet, il ne disputera que 14 rencontres pour un total de 4 buts et prendra finalement sa retraite à l'issue de la saison.

3) Kostas Mitroglou (OM) - 2017 - 15M€

Pour le premier mercato estival de l'ère McCourt, les supporters marseillais se prennent à rêver d'un recrutement XXL. Il faut dire que depuis l'arrivée du Bostonien à l'OM, en octobre 2016, la direction du club évoque régulièrement sa volonté d'attirer un grand attaquant. Par conséquent de grands noms circulent durant l'été à l'image de Sergio Agüero. Mais finalement, l'OM ne voit rien venir. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont donc céder au Panic Buy en lâchant 15M€ pour recruter Kostas Mitroglou en provenance de Benfica. La suite tout le monde la connait. Le Grec va enchaîner les prêts sans succès à Galatasary puis au PSV Eindhoven avant que l'OM ne résilie son contrat en janvier 2021.

✈ #Mercato 🎙 Mitroglou explique les raisons pour lesquelles il s'est engagé avec le PSV ! pic.twitter.com/1R3l6sCJ1E — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 27, 2019

2) Williamis Souza & Everton Santos (PSG) - 2008 - 6M€

La réussite de la filière brésilienne au PSG n'est plus à démontrer. Malgré tout, certains flops notables ont également jalonné l'histoire du club parisien à l'image d'une paire devenue mythique et qui symbolise à elle seule les risques d'agir dans l'urgence. Fin janvier 2008, alors engagé dans une saison compliquée, le PSG pense flairer la belle affaire en recrutant Williamis Souza et Everton Santos. D'ailleurs, aujourd'hui, dès qu'on parle de l'un, ce n'est jamais sans l'autre. Souza débarque pour 4M€ en provenance de Sao Paulo et enfile le numéro 10 au PSG tandis qu'Everton arrive lui des Corinthians pour 2M€. Un recrutement qui suscite l'enthousiasme des supporters. Il faut dire qu'Everton se présente comme un joueur qui ressemble à Robinho. Mais personne ne fera ce joueur-là. Everton et Souza sont des flops monumentaux qui quitteront d'ailleurs le PSG six mois plus tard. A eux deux, ils totalisent 20 apparitions sous la tunique parisienne (17 pour Souza et 3 pour Everton). « Le problème, c’est qu’il y en a un qui s’appelait Everton et qui disait qu’il avait des similitudes avec Robinho. C'est lui-même qui s’est comparé avec Robinho. On savait qu’on prenait des joueurs moyens. C’était dans la panique totale que la décision a été prise. Je pense que tout le monde la regrette », reconnaîtra bien plus tard Alain Roche, directeur sportif du PSG à cette époque.

1) Fabrice Fiorèse (OM) - 2004 - 3M€