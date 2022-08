Foot - Mercato - OM

OM : Sampaoli était attendu dans un autre club de Ligue 1

Publié le 31 août 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Nommé sur le banc de l’OM en février 2021 avant d’avoir finalement claqué la porte au début de l’été en raison de désaccords majeurs avec son président Pablo Longoria, notamment en ce qui concerne le mercato, Jorge Sampaoli aurait pu connaître une trajectoire bien différente. Juninho avait sérieusement songé à le faire venir à l’OL en 2019.

Ce n’est plus un secret personne, Jorge Sampaoli fait partie de ces entraîneurs au tempérament de feu et qui ne se privent jamais de dire ce qu’ils pensent, même si cela peut provoquer un clash. C’est vraisemblablement ce qu’il s’est passé pour l’entraîneur argentin cet été à l’OM avec Pablo Longoria, son président, et ce qui a provoqué son départ soudain seulement un an et demi après sa nomination.

« Pas les conditions nécessaires pour continuer »

Récemment interrogé dans l’émission brésilienne Bem, amigos diffusée sur SporTV, Sampaoli avait livré les coulisses de son départ de l’OM : « Nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) », a indiqué l’entraîneur argentin. Et d’ailleurs, cette histoire avec l’OM aurait pu très bien ne jamais démarrer…

Juninho voulait Sampaoli sur le banc de l’OL

Interrogé sur RMC Sport lundi soir, Juninho, ancien directeur sportif de l’OL, a clairement indiqué que Jorge Sampaoli figurait en très bonne position sur sa short-list d’entraîneurs à l’été 2019 : « Moi j’ai pensé à lui pour l’OL quand je suis revenu. Je l’ai beaucoup vu jouer au Brésil (Santos puis l'Atlético Mineiro). J’ai pensé à lui quand je suis revenu au club et que j’ai pu penser aux entraîneurs. A l’époque mon premier choix c’était Fernando Diniz qui est aujourd’hui à Fluminense. C’est un excellent entraîneur mais il n’a pas de diplôme reconnu en Europe. C’était interdit. Après j’ai choisi Sylvinho mais j’ai toujours pensé à Sampaoli. Mais à l’époque c’était aussi cher Sampaoli », a indiqué Juninho. Jorge Sampaoli aurait donc pu défendre les couleurs de l’OL, nouveau grand rival de l’OM sur le plan sportif.

