PSG : Galtier lâche ses vérités sur son arrivée à Paris

Publié le 31 août 2022 à 00h00 par Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG cet été pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s'est prononcé sur ses débuts sur le banc du club de la capitale. Et l'ancien coach de l'OGC Nice affiche sa joie d'avoir pu rejoindre le PSG tout en décrivant ses sensations en découvrant l'intérieur du club.

Le feuilleton de l'entraineur du PSG aura duré quelques semaines en fin de saison dernière. Et pour cause, le club de la capitale a mis du temps à trouver un accord pour la résiliation du contrat de Mauricio Pochettino avant de finalement nommer Christophe Galtier au début du mois de juillet pour le remplacer. Un choix qui a pu surprendre, mais depuis le début de saison, l'ancien coach du LOSC répond aux sceptiques par des résultats très abouties. Et il se réjouit de ses débuts réussis.

« J'essaie de me protéger de ça. La première des choses, c'est que moi, je suis très content d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis très heureux, ma famille aussi et c'est ça le plus important. Ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup de choses dites sur mon choix. C'était légitime. Mais je suis épanoui ici, à Paris. Il y a beaucoup d'attente, beaucoup d'exposition et je dois faire très attention par rapport à cela. Mais la première personne heureuse, c'est bien moi », lance-t-il au micro d' Europe 1 avant de préciser ce qui l'a impressionné à l'intérieur du club.

