Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier a reconnu un problème sur le mercato

Publié le 31 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours dans l’attente d'un nouveau défenseur au sein du PSG dans ces dernières heures du mercato estival en plus de l'arrivée de Fabian Ruiz, Christophe Galtier a confirmé la piste menant à Milan Skriniar. Mais l’entraîneur parisien l'admet, les négociations avec l'Inter Milan sont très compliquées en coulisses...

Les prochaines heures promettent d’être agitées au sein du PSG ! Dans le sens des arrivées, Luis Campos et Christophe Galtier prévoient au minimum un nouveau défenseur central en plus de celle de Carlos Soler (25 ans, FC Valence) qui serait déjà bouclée en coulisses, ainsi que celle de Fabian Ruiz (26 ans) qui a été officialisée mardi soir en provenance de Naples, pour 25M€.

Galtier a été prudent jusqu'au bout pour Ruiz

Fabian Ruiz a donc signé au PSG. Et pourtant, interrogé mardi en conférence de presse quelques heures avant l'officialisation, Christophe Galtier avait préféré jouer la carte de la prudence : « Vous avez l'information comme quoi Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre coté. On avait ciblé Ruiz depuis longtemps, et il y a des discussions. Mais rien n'est encore officiel. On a déjà vu par le passé des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites », a-t-il confié. Mais d'autres dossiers ne sont pas aussi simples pour l'entraîneur du PSG.

Transferts - PSG : Galtier confirme ses deux grandes priorités du mercato https://t.co/TwV1CjYyUL pic.twitter.com/jymqyI1rTp — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Skriniar, c’est compliqué

En effet, c'est encore loin d’être le cas pour Milan Skriniar (27 ans), le défenseur de l’Inter Milan : « Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato. Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible », a expliqué Galtier. Pour rappel, l’Inter en réclame au minimum 70M€, un montant trop important pour le PSG.

Une vague de départs au PSG