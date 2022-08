Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier annonce des mouvements sur le mercato

Publié le 30 août 2022 à 15h30 par La rédaction

À l’occasion d’une conférence de presse en amont de la rencontre face au Toulouse Football Club, Christophe Galtier a évoqué le sujet du mercato. Avec plusieurs joueurs sur le départ, le PSG peut s’attendre à du mouvement d’ici la clôture de cette fenêtre des transferts estivale. Leandro Paredes, Abdou Diallo, Keylor Navas, voici ce qu’il fallait retenir de ces déclarations.

Christophe Galtier n’a pas la langue dans sa poche. En effet, le nouveau coach du PSG a été très cash depuis le début de ce mercato estival dans ses différentes déclarations. Ce mardi, l’entraîneur parisien se rendait devant la presse pour évoquer la rencontre face à Toulouse de ce mercredi. Et il en a profité pour faire un point sur les départs…

« Paredes a trouvé un accord avec la Juve »

Ainsi, lors de cette conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué le cas de Leandro Paredes, depuis longtemps pisté par la Juventus. « Paredes ne fera pas partie du groupe. J'ai échangé avec lui à la fin de l'entraînement. Il a trouvé un accord avec la Juve. Sa tête est ailleurs, il manque l'accord entre les clubs. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour ne pas avoir un joueur qui va peut-être quitter le club 24 heures après ». D’après la presse italienne, les discussions entre la Juventus et le PSG n’avanceraient guère, notamment en raison d’un accord manquant concernant une obligation d’achat, que le PSG voudrait rendre quasi automatique.

« Il y a beaucoup de discussions autour de Diallo »

En parallèle, Christophe Galtier a également fait le point sur le dossier Abdou Diallo. Après avoir refusé le Milan AC, le défenseur central du PSG serait pisté en Premier League. « À l'heure où on se parle, c'est un joueur du PSG. Il a une bonne attitude et un bon investissement. Il y a beaucoup de discussions autour de lui, mais il est disponible pour le groupe et il sera du déplacement à Toulouse ».

« Pour Navas, c’est aujourd’hui un gardien du PSG »