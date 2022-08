Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Chelsea... Ça bouge pour N'Golo Kanté

Publié le 30 août 2022 à 14h30 par La rédaction

Cela fait maintenant plusieurs années que le Qatar étudie la possibilité de faire venir N’Golo Kanté au Paris Saint-Germain. Une éventualité qui aurait repris du poil de la bête tout récemment. En fin de contrat dans un an, l’international français serait toujours surveillé de très près par les dirigeants du PSG, qui auraient déjà un plan en tête pour le faire venir dans la capitale…

Le PSG n’oublie pas ses anciennes pistes. Cet été encore, le dossier Milan Skriniar est revenu sur le tapis au sein du club parisien, alors que l’international slovaque de l’Inter Milan était déjà pisté depuis plusieurs saisons. Autre piste de longue date des parisiens : N’Golo Kanté. En 2018, déjà, le PSG s’était renseigné, avant qu’il ne signe une prolongation de contrat à Chelsea. Et le Qatar aurait décidé de repasser à l’attaque, et aurait déjà son plan de vol pour le recruter…

N’Golo Kanté au PSG en 2023 ?

Ainsi, comme révélé par le Times , les dirigeants du PSG seraient revenu à l’assaut de N’Golo Kanté tout récemment. En effet, le PSG se tiendrait informé de la situation de l’international français, encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Blues . L’idée des dirigeants de Paris serait de faire débarquer N’Golo Kanté gratuitement l’été prochain. Une perspective que les dirigeants de Chelsea pourraient envisager…

Thomas Tuchel pas sûr de prolonger Kanté ?

Car en effet, Thomas Tuchel n’a pas été catégorique concernant la nécessité d’une prolongation de N’Golo Kanté. En effet, le technicien allemand des Blues hésiterait à renouveler son milieu défensif, notamment en raison des problèmes de blessure fréquents de ce dernier. « Est-ce que le bilan de ses blessures aura une incidence sur sa situation contractuelle ? Oui. Vous devez considérer tout ce qui est sur la table. Et sur la table se trouve son potentiel, sur la table se trouve son influence et sa qualité. Mais sur la table, bien sûr, son âge, son salaire et son taux de blessures, bien sûr. À partir de là, vous construisez une image globale et essayez de trouver une solution ».

Une aubaine pour le PSG, qui attendrait la première opportunité pour tenter une approche dans ce dossier. Dans tous les cas, les discussions concernant une prolongation de contrat ne devraient pas débuter avant la fin du mercato du côté de Chelsea pour N’Golo Kanté.

