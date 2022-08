Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouveau scénario envisagé pour le départ de Keylor Navas

Publié le 30 août 2022 à 13h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ du PSG depuis maintenant quelques semaines, Keylor Navas n’a toujours pas quitté le club de la capitale. Naples se montrerait grandement intéressé, mais l’accord entre le PSG et l’international costaricien manquerait toujours. Et de nouvelles révélations ont été faites dans ce dossier chaud de Luis Campos…

Luis Campos va encore avoir du pain sur la planche au PSG. En effet, d’ici la fin du mercato estival, plusieurs dossiers resteraient à régler pour le Portugais. Outre les arrivées d’un défenseur central et d’un attaquant, le conseiller sportif du PSG plancherait également sur plusieurs départs. Parmi eux, on retrouverait notamment Keylor Navas, qui serait toujours pisté par Naples. Et de nouvelles révélations ont été faites dans ce dossier…

Un accord Naples - Keylor Navas

En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que l’agent Jorge Mendes aurait déjà trouvé un accord avec Naples concernant le contrat de Keylor Navas en Italie. Le portier du PSG signerait donc pour 2 saisons en Série A, avec un salaire de 4M€ par an. Il perdrait donc 5M€ par rapport à son salaire annuel qu’il touche au Paris Saint-Germain, mais gagnerait en revanche une place de titulaire indiscutable, chose qu’il a perdu depuis l’arrivée de Christophe Galtier dans le club de la capitale.

Keylor Navas ne veut pas abandonner ses 18M€

Cependant, le quotidien italien rapporte que les négociations bloqueraient toujours entre le Paris Saint-Germain et Keylor Navas. En effet, le nouveau numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens demanderait à ce que le PSG lui verse les 18M€ que lui doivent le PSG pour ses 2 ans de contrat, avant de pouvoir partir. Les dirigeants parisiens espéreraient toujours économiser un peu sur ce montant, mais l’international costaricien n’en démordrait pas. Et la fin du mercato approche…

Une résiliation anticipée pour Keylor Navas ?