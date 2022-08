Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos prend une décision radicale pour la fin du mercato

Publié le 30 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas fini son mercato. En effet, depuis maintenant quelques semaines, Luis Campos aurait toujours dans l’idée de faire venir un dernier défenseur central, ainsi qu’un attaquant, d’ici la fermeture du marché des transferts. Et pour son arrière-garde, il a pris une décision radicale…

Luis Campos veut toujours recruter un défenseur central. Maintenant que le deal Fabian Ruiz semble être bouclé, le Portugais voudrait incorporer un dernier défenseur central au sein de l’effectif du PSG. Plusieurs pistes étaient annoncées pour le club de la capitale, mais dans ce dossier, le conseiller sportif aurait pris une grande décision…

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour ce transfert à 50M€ https://t.co/TNzw8bfj2s pic.twitter.com/mw8gqXyzjB — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

La piste Axel Disasi abandonnée

Ainsi, comme révélé par l’Équipe ce matin, la piste menant à Axel Disasi aurait été abandonnée par la direction du PSG. En effet, le défenseur central de l’AS Monaco, côté à 50M€, ne ferait pas partie des plans de Luis Campos. Une information également confirmée par Goal , qui affirme que ce serait le Portugais lui-même qui aurait interrompu le dossier. Le conseiller positif du Paris Saint-Germain aurait une toute autre idée en tête…

Milan Skriniar, le rêve de Luis Campos

En effet, l’Équipe affirme ce mardi que Luis Campos n’aurait toujours pas abandonné la piste menant à Milan Skriniar. En interne, il ferait partie d’un groupe de personnes qui militeraient pour qu’en défense centrale, le PSG mise tout sur l’international slovaque de l’Inter Milan. Cependant, ce dossier semble difficile à mener pour les parisiens, alors que la direction des Nerazzurri semble inflexible…

« Milan Skriniar ne partira pas »