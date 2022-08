Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos prépare déjà un coup XXL sur le mercato 2023

Publié le 30 août 2022 à 09h15 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouveau défenseur central cet été, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Toutefois, le conseiller sportif du PSG n’a jamais été en mesure de convaincre l’Inter pendant les négociations. À quelques jours de la fin du mercato, Luis Campos aurait donc tiré un trait sur le Slovaque pour cet été. Mais il devrait quand même continuer à suivre le dossier de près.

En tout début de mercato, Luis Campos avait déjà fixé la venue d’un nouveau défenseur au PSG comme une priorité. Le conseiller sportif parisien avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Toutefois, les négociations avec l’Inter se sont révélées très compliquées. Les Nerazzurri ne démordaient pas et restaient campés sur leurs positions, alors que Luis Campos ne souhaitait pas vraiment revoir son offre à la hausse pour un joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Voyant que l’Inter n’était pas déterminé à bouger, le conseiller sportif du PSG a préféré abandonner.

Campos a lâché l’affaire pour Skriniar...

D’après les informations du Parisien , la piste Milan Skriniar n'est plus vraiment d’actualité au PSG. Luis Campos n’a jamais su convaincre l’Inter et ne devrait donc pas continuer à pousser. Le conseiller sportif parisien n’aurait jamais souhaité aller au-delà des 55M€ pour le défenseur slovaque.

... mais va revenir à la charge l’été prochain