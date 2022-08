Foot - Mercato - PSG

PSG : Avant Disasi, les défenseurs recrutés en Ligue 1 sous QSI

Publié le 30 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG en pince pour Axel Disasi et semble bien décidé à faire venir le robuste défenseur central de l’AS Monaco en alternative à la piste Milan Skriniar dans cette dernière ligne droite du mercato, le Qatar avait déjà recruté des éléments défensifs en Ligue 1, avec plus ou moins de réussite. Explications.

Milan Bisevac

Recruté à l’aube du projet QSI à l’été 2011 en provenance de Valenciennes (3M€) à la demande d’Antoine Kombouaré qui l’avait déjà dirigé auparavant au sein du club nordiste, Milan Bisevac n’aura passé qu’une seule saison sous le maillot du PSG. Malgré la concurrence d’autres recrues défensives fraichement attirées comme Diego Lugano, l’international serbe parvient à obtenir du temps de jeu en première partie de saison, mais il est finalement poussé vers la sortie avec les arrivées successives d’Alex mais surtout celle de Thiago Silva en août 2012. Bisevac a rejoint donc par la suite l’Olympique Lyonnais, où il sera beaucoup plus utilisé qu’au PSG.

Lucas Digne

Au moment de son arrivée au PSG pour 15M€ à l’été 2013 et alors qu’il est âgé de 21 ans, Lucas Digne est considéré comme l’un des plus grands espoirs de Ligue 1 grâce à ses performances très convaincantes avec le LOSC. Le club de la capitale, en quête d’un nouveau profil au poste de latéral gauche pour venir concurrencer Maxwell puisque Sylvain Armand et Siaka Tiéné ont été vendus à l’intersaison, décide donc de miser à fond sur Digne. Mais ce dernier n’a finalement pas réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui par le PSG, et sera d’abord prêté une saison à l’AS Rome avant d’être définitivement vendu au FC Barcelone lors du mercato estival 2016, pour 17M€. Il évolue aujourd’hui à Everton.

Serge Aurier

Formé au RC Lens puis passé par Toulouse où il a véritablement explosé au plus haut niveau en Ligue 1 ainsi qu’en sélection ivoirienne, Serge Aurier était très courtisé un peu partout en Europe à l’été 2014, après la Coupe du Monde au Brésil. Le latéral droit ivoirien, âgé à l’époque de 21 ans, a finalement opté pour le PSG qui a bouclé son arrivée en prêt avec option d’achat obligatoire de 10M€. La première saison d’Aurier dans la capitale a d’ailleurs été une grande réussite et très prometteuse pour l’avenir, mais le joueur a ensuite enchainé les polémiques en 2016, avec principalement la fameuse vidéo Periscope dans laquelle il insultait Laurent Blanc et taclait Zlatan Ibrahimovic ainsi que Salvatore Sirigu. Aurier a finalement quitté le PSG en 2017 pour Tottenham.

Layvin Kurzawa

À l’été 2015, pour remplacer Lucas Digne parti en prêt à l’AS Rome, le PSG a décidé de miser sur un autre profil très prometteur de Ligue 1 : Layvin Kurzawa. Le latéral gauche français évoluait à l’époque à l’AS Monaco, et a été recruté pour 25M€ afin d’apporter une nouvelle concurrence à Maxwell. Malgré un temps de jeu assez conséquent durant ses premières années passées au PSG, Kurzawa n’a jamais réussi à trouver son rythme de croisière et à s’imposer comme un titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense. Il se retrouve d’ailleurs plus que jamais poussé vers la sortie dans cette dernière ligne droite du mercato et ne joue plus du tout depuis plus d’un an…