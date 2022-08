Foot - Mercato - OM

OM : De quel joueur Longoria doit-il se séparer en priorité ?

Publié le 29 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Arkadiusz Milik a plié bagage pour la Juventus par le biais d’un prêt avec option d’achat. Néanmoins, le Polonais ne devrait pas être le dernier joueur à quitter l’OM cet été. Le président Pablo Longoria travaillerait sur plusieurs dossiers et les départs pourraient se multiplier. Mais selon vous, quel élément doit en priorité prendre la porte ? C’est notre sondage du jour !

En fin de semaine dernière, Arkadiusz Milik a quitté l’OM, comme escompté, pour rejoindre la Juventus. Prêté par l’Olympique de Marseille par le biais d’une opération payante qui a contraint la Vielle Dame à verser 1M€ au club phocéen et 7M€ supplémentaires seront versés au pensionnaire de Ligue 1 si jamais la Juventus prenait la décision de s’attacher les services du Polonais en fin de saison.

Après Milik, à qui le tour ?

Avant la clôture du marché des transferts, Pablo Longoria devrait boucler un nouveau départ, voire plusieurs. En effet, le président de l’OM plancherait sur divers dossiers au rayon des départs. Leonardo Balerdi en ferait partie. Comme RMC Sport l’a dernièrement révélé, Bologne aurait déjà formulé une offre de 8M€ pour recruter le défenseur argentin qui aimerait pour sa part se battre pour sa place et ne serait pas emballé par l’option Bologne d’après Abdellah Boulma. Constamment annoncé sur le départ, Duje Caleta-Car, qui sera en fin de contrat en juin 2023, n’a toujours pas trouvé de club alors que l’horloge tourne. Pour ce qui est de Cengiz Ünder, l’Atalanta ne devrait finalement pas être la prochaine destination du Turc, qui pourrait retrouver ses terres d’origines. Fanatik a dernièrement fait savoir que Galatasaray serait toujours sur le coup, reste à savoir si le club stambouliote se montrera suffisant convaincant pour boucler ce transfert.

Annoncé à Nice, Bamba Dieng plaît à Lorient

À l’instar d’Edinson Cavani, Bamba Dieng a lui aussi été annoncé du côté de l’OGC Nice. Cependant, le FC Lorient serait une véritable piste pour l’international sénégalais, plus vraiment désiré par le coach Igor Tudor à l’OM. Et le président du club breton, en la personne de Loïc Féry, s’est confié au micro de Prime Video Sport sur le cas Dieng. « Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières ».

Mercato - OM : Une nouvelle réponse tombe sur le transfert de Dieng ! https://t.co/4o7XN8Ahlc pic.twitter.com/SeNT24eGMo — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

L’épineux cas Amavi

Jordan Amavi ne jouera plus jamais pour l’OM tant qu’Igor Tudor sera en poste. C’est du moins ce que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait affirmé au latéral français à la suite d’une échauffourée avec Amavi. Ces derniers jours, il a été question d’intérêts du Dinamo Zagreb et de l’Olympiakos, deux destinations et challenges qui n’inspireraient pas confiance à Jordan Amavi.