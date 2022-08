Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce transfert, Longoria est tenu en échec

Publié le 29 août 2022 à 08h30 par La rédaction

Depuis le début de la pré-saison, les dirigeants de l’OM ont mis de côté Bamba Dieng. Une nouvelle fois absent de la feuille de match pour le déplacement de l’OM face à Nice, l’attaquant sénégalais ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Cependant, de nouveaux indices semblent arriver dans ce dossier…

Bamba Dieng quittera-t-il l’Olympique de Marseille cet été ? En effet, les dirigeants de l’OM ont mis de côté, depuis le début de la pré-saison l’attaquant sénégalais. En tous cas, Igor Tudor ne semble pas compter sur lui, puisqu’une nouvelle fois, le buteur n’était même pas convoqué dans le groupe pour le match de l’OM face à Nice pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Cependant, son avenir semble toujours aussi flou…

« On discute, il y a de la concurrence »

Ainsi, dans des propos relayés par Prime Video Sport , Loïc Féry a évoqué le cas Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais semble très courtisé sur le marché des transferts. « Il fait parti des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières ».

Bamba Dieng pisté en Angleterre ?

La concurrence semble effectivement là pour Bamba Dieng. En effet, dans un premier temps, le joueur de l’OM souhaitait rester au sein de l’effectif marseillais, et voulait tenter de s’imposer dans le 11 de départ. Cependant, l’attaquant de l’OM aurait changé ses plans, et décidé de prolonger son contrat, avant de partir en prêt pour la saison. Brest, Nice et Lorient se seraient montrés intéressés, en vain. Côté anglais, Fulham aurait notamment été très chaud sur le dossier Bamba Dieng, mais il n’aurait pas été séduit par cette possibilité.

Quelle place pour Bamba Dieng ?

Après la prestation XXL d’Alexis Sanchez ce dimanche soir, et le bon début de saison de Luis Javier Suarez en tant que Supersub, la question se pose : quel avenir pour Bamba Dieng au sein de l’effectif de l’OM ? En effet, avec ces deux arrivées, le buteur sénégalais de l’Olympique de Marseille risque d’avoir quelques difficultés à s’imposer. Cependant, avec le départ d’Arkadiusz Milik à la Juventus, Bamba Dieng pourrait bien avoir un peu plus de temps de jeu. Affaire à suivre dans les prochains jours, alors que le mercato touche bientôt à sa fin, et que l’OM a besoin de liquidités…