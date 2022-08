Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert le plus sous-coté de l’ère QSI

Publié le 29 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Au même titre que Zlatan Ibrahimovic dont il était d’ailleurs très proche dans plusieurs clubs, Maxwell a été l’un des premiers grands noms attirés par le Qatar au PSG. Et contrairement au géant suédois, le latéral gauche brésilien n’a pas forcément été reconnu à sa juste valeur durant ses cinq ans et demi passés au Parc des Princes.

Après le rachat du PSG par les investisseurs qataris, le mercato a progressivement pris une autre tournure au sein du club de la capitale. Leonardo a multiplié les recrutements dès ses premiers mois à la tête de la direction sportive du PSG, en attirant notamment Jérémy Ménez, Blaise Matuidi, Javier Pastore à l’été 2011, avant d’enchainer au mercato d’hiver suivant avec les arrivées d’Alex, Thiago Motta ainsi que de Maxwell. Et le latéral gauche brésilien, recruté en provenance du FC Barcelone pour 3,5M€ seulement, a longtemps été indispensable au PSG.

Transferts - PSG : Voilà la révolution du projet QSI pour le mercato https://t.co/nJ0238z37S pic.twitter.com/I2dAVuW4XC — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Leonardo voulait absolument Maxwell

Le jour de la conférence de presse de présentation de Maxwell au PSG, le 12 janvier 2012, Leonardo avait d’ailleurs lâché une confidence de taille en révélant qu’il avait déjà tenté par le passé de le faire venir au Milan AC : « On est ravi qu’il nous rejoigne. C’est un joueur que j’apprécie personnellement car il joue un peu dans le même rôle qui était le mien. On est un peu similaire, c’est pour cela que je suis content de sa signature (…) Je vais vous faire un aveu, une anecdote, Carlo et moi, on a déjà essayé de le signer quand il était au Milan AC. On a pas pu le faire, on le fait aujourd’hui », indiquait l’ancien directeur sportif du PSG sur Maxwell.

Digne, Kurzawa… Maxwell indétrônable jusqu’au bout

Et même s’il a vu défiler un certain nombre de concurrents depuis son arrivée au PSG avec Sylvain Armand, Lucas Digne ou encore Layvin Kurzawa, Maxwell a toujours réussi à conserver son statut de titulaire indiscutable. Fort de toute son expérience acquise dans des clubs tels que l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan et donc le FC Barcelone, le latéral gauche brésilien a été, jusqu’à son départ à la retraite en 2017, un élément-clé du projet QSI au PSG.

« Pas le Qatar qui a fait le PSG »