PSG : Les déclarations d’amour de Galtier… envers l’OM

Publié le 28 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Nommé sur le banc du PSG cet été, Christophe Galtier a donc l’occasion de donner un tout nouvel élan à sa carrière et de franchir une étape majeure grâce au club de la capitale. Pourtant, par le passé, ce Marseillais de naissance n’avait pas manqué de faire connaître son attachement particulier à l’OM où il a été formé…

Dès son arrivée au PSG et sa conférence de presse de présentation le 5 juillet dernier, Christophe Galtier annonçait la couleur au sujet de son identité marseillaises, lui qui est né au sein de la cité phocéenne, ainsi que de son passif avec l’OM où il a été joueur puis entraîneur-adjoint : « Je suis né à Marseille, c'est un fait, mais je suis l'entraîneur du PSG. On fait un métier de passion. On veut gagner. On cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner, entraîner les meilleurs joueurs, et il n'y a pas meilleur endroit que le PSG. Quand les premiers contacts ont été établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises et depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au PSG », expliquait Galtier pour prouver sa bonne foi envers les supporters du PSG, alors que sa nomination n’avait pas forcément fait l’unanimité en raison de son histoire avec l’OM.

« Personne ne peut rester insensible à l’OM »

Il faut dire que par le passé, avant d’être nommé au PSG, Christophe Galtier avait déclaré sa flamme à plusieurs reprises au club phocéen, comme ce fut par exemple le cas en janvier 2020 sur Europe 1 , alors qu’il officiait à cette époque au LOSC : « Personne ne peut rester insensible à un appel de l'OM, encore moins quand on y a été formé, qu'on y a joué et qu'on a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur adjoint. Mais de là à vous dire que c'est un objectif, non », indiquait Galtier qui, même s’il reste très mesure dans son discours, rappelle son attachement particulier à l’OM.

« J’aimerais entraîner l’OM »

Quelques mois plus tard, au micro du Canal Football Club , Galtier a d’ailleurs été encore plus direct au moment d’évoquer une possible nomination sur le banc de l’OM : « En tant que Marseillais, je vous réponds que oui, j'aimerais entraîner Marseille. Mais on n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelles conditions. Il faut être armé, en pleine forme. Mais c'est un club qui ne laisse personne insensible, c'est sûr. Mais ce n'est pas d'actualité », avait confié le futur entraîneur du PSG.

Finalement, Galtier est engagé au PSG…

Mais avec la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG en début d’été, dont il est très proche, combiné au départ de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a donc eu une opportunité majeure d’offrir une nouvelle tournure à sa carrière. Reste désormais à savoir si l’ancien joueur de l’OM parviendra à atteindre les objectifs fixés par la direction, à savoir remporter la Ligue des Champions, ce qui ferait définitivement oublier ses origines marseillaises auprès des supporters.