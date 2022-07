Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marseille un problème à Paris ? La réponse claire de Galtier

Publié le 5 juillet 2022 à 16h10 par Baptiste Lefilliatre

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Christophe Galtier en remplacement de Mauricio Pochettino au poste d’entraineur. Une nomination particulière, puisque le technicien français est né à… Marseille. Interrogé par rapport à l’influence de ses origines sur ses nouvelles fonctions, ce dernier s’est montré très clair.

Après de longues semaines d’attente pour les supporters du Paris Saint Germain, la nouvelle est désormais officielle : Christophe Galtier est le nouvel entraineur du club de la capitale. L’ancien coach de l’AS Saint-Etienne et de l’OGC Nice s’est engagé avec les champions de France en titre pour une durée de deux saisons.

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_insideLe technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Un Marseillais à Paris

Une nomination qui fait parler, notamment en raison des origines du technicien âgé de 55 ans. En effet, ce dernier est né et a grandi à… Marseille. Galette a de surcroit été successivement joueur puis entraineur de l’OM.

« Mes nuits et jours sont consacrés au PSG »